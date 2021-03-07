Gece meydana gelen su arızası için seferber oldular - Son Dakika

Gece meydana gelen su arızası için seferber oldular
07.03.2021 11:02
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde gece meydana gelen su arızasının giderilmesi için belediye ekipleri seferber oldu.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde gece meydana gelen su arızasının giderilmesi için belediye ekipleri seferber oldu.
Hürriyet Mahallesi, Şehit Er Cafer Mavi sokakta gece meydana gelen arıza üzerine belediye ekipleri ile birlikte hemen çalışma başlattıklarını belirten Belediye Başkanı Arif Teke, 'Yaklaşık 3 saat süren arıza giderme çalışmalarını bizzat takip ettik. Belediye ekiplerimizin özverili çalışmaları ile arızayı giderip mahallemize tekrar su verdik. Özverili çalışmalarından dolayı tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum' dedi. - KÜTAHYA
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