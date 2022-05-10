Gece müzik yayın saati 00.00'dan 01.00'e kadar uzatıldı! - Son Dakika
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Gece müzik yayın saati 00.00'dan 01.00'e kadar uzatıldı!

10.05.2022 19:28
Gece müzik yayın saati 00.00'dan 01.00'e kadar uzatıldı!

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre koronavirüs salgını kapsamında saat 00.00'a çekilen müzik yayın yasağı saat 01.00'e kadar uzatıldı. Söz konusu kısıtlama ile ilgili pek çok sanatçı tepkilerini dile getirmiş ve kaldırılmasını istemişti.

Türkiye'de koronavirüs salgınının etkisini hissettirdiği dönemde müzik yayın saati saat 24:00'te sona erecek şekilde düzenlenmişti. Yaklaşan yaz mevsimi ve beraberindeki turizm hareketliliğine bağlı olarak uzatılmasına dair talepler Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca birlikte değerlendirildi.

MÜZİK YAYIN SAATİ GECE 01.00'A KADAR UZATILDI

İçişleri Bakanlığı, 81 il yönetimine bu konuda bir genelge gönderdi. Genelgede, "Pandemi sürecinde saat 24.00'te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saatinin yaklaşan yaz mevsimi ve beraberindeki turizm hareketliliğine bağlı olarak uzatılmasına dair talepler Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca birlikte değerlendirildi ve müzik yayın saati gece 01.00'e kadar uzatıldı." denildi.

DESİBEL SINIRINA UYMA ŞARTI

Mevzuat hükümlerine göre mevcut durumda; halkın huzur ve sükunu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması, belirlenen saatlere ve sınır değerlere uyulması kaydıyla yetkili idarelerden canlı müzik izni alınarak eğlence yerlerinde müzik yayını (gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik) yapılabileceği; çok hassas kullanım alanlarındaki (konutlar, sağlık kuruluşları ve yatılı eğitim kurumları/yurtları) eğlence yerlerinin açık veya yarı açık bölümlerinde günün hiçbir vaktinde müzik yayını yapılmasının mümkün olmadığı; az hassas kullanım alanlarındaki (idari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi) eğlence yerlerinin açık veya yarı açık bölümlerinde 24.00-07.00 saatleri arasında müzik yayını yapılamayacağı; hassas olmayan alanlardaki eğlence yerlerinin açık veya kapalı bölümleri ile çok hassas ya da az hassas kullanım alanlarındaki eğlence yerlerinin kapalı bölümlerinde ise canlı müzik izni alınmak ve desibel sınırlarına uyulmak kaydıyla belirlenen saat sınırları içerisinde müzik yayını yapılabileceği hatırlatıldı.

KOLLUK BİRİMLERİNCE DENETİM YAPILACAK

Alınan yeni karara göre; Kolluk birimlerince yapılacak olan denetimlerde işletmenin canlı müzik izni olup olmadığı, belirlenen saat aralığı dışında müzik yayını yapılıp yapılmadığı gibi hususlara özellikle bakılacak. Kolluk birimlerinin denetimlerinde halkın huzur ve sükununu bozacak ve çevreyi rahatsız edecek şekilde ilgili mevzuatta belirlenmiş çevresel gürültü seviye değerlerinin üzerinde müzik yayını yapan işletmeler ve/veya kişiler hakkında yetkili idarelere gerekli bildirimde bulunulacak.

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İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Turizm, Müzik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gece müzik yayın saati 00.00'dan 01.00'e kadar uzatıldı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gece müzik yayın saati 00.00'dan 01.00'e kadar uzatıldı! - Son Dakika
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