Gece nöbetinde acı ölüm! İtfaiye erinin cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu - Son Dakika

Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında meydana gelen olayda 17 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan 46 yaşındaki Mustafa Kılınç dün göreve geldi. Santralde görevli olan Kılınç gece boyunca gelen ihbarları alıp arkadaşlarına aktardı.

CANSIZ BEDENİNİ ARKADAŞLARI BULDU

İddiaya göre sabaha karşı ise arkadaşları Kılınç'a ulaşamadı. Bunun üzerine santrala gelen itfaiye erleri Kılınç'ın hareketsiz halde yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ilk belirlemelere göre Kılınç'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi.

DAHA ÖNCE DE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Kılınç'ın bir süre önce de kalp krizi geçirip hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Kılınç'ın arkadaşları ise yıkıldı. Kılınç'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından ailesi tarafından toprağa verilecek.