Gece otomobil içinde yüksek sesle müzik dinleyene, portakal atarak tepki

BÜYÜKÇEKMECE'de apartman ve sitelerin olduğu caddeye, gece geç saatlerde aracını park ederek camları açık şekilde yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye, bir bina sakini portakal atarak tepki gösterdi. Kadın sürücü ile site sakini arasında yaşanan tartışma, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde 3 Ocak Salı günü gece geç saatlerde apartman ve sitelerin olduğu caddeye park ettiği aracında, yüksek sesle müzik dinleyen kadın sürücü, daire sakinlerinin tepkisine neden oldu. Yüksek müzik nedeniyle uyarıları duymayan kadın sürücünün arabasına, bir binanın birinci katındaki daireden, portakal ve mandalina fırlatıldı. Kendisine meyve fırlatılmasına sinirlenen kadın arabadan inerek bina sakiniyle tartıştı. Tartışma anları, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kadın sürücü, atılan meyveleri kastederek, 'Bunu atmak ne demek ulan?' diyerek tepki gösteriyor. Yaşlı bir bina sakininin ise 'Allah rızası için sus, hastayım ben' dediği duyuluyor. Kadın sürücünün arabasına meyve atan bina sakinlerini polise ihbar ettiği belirtildi.

"ÖYLE YÜKSEK BİR SESTİ Kİ, DEPREM ŞİDDETİ GİBİ"