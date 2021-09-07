Gece otomobillerin lastiklerini böyle kesti - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eline aldığı kesici alet ile 22 aracın lastiklerini keserek zarar verdiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, 5 Eylül Pazar günü gece saatlerinde Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Sabah işe gitmek için sokağa çıkan araç sahipleri otomobillerinin lastiklerini kesilmiş halde buldu.

Yapılan şikayet sonrası İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otomobillerin lastiklerine zarar veren veya verenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın S.K. olduğunu görüntülerden tespit ederek gözaltına aldı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde ise şüpheli şahsın sokak içerisinde park halinde duran otomobillerin yanına yaklaşarak elinde bulunan kesici alet ile lastiklerine zarar verdiği görüldü.

22 aracın lastiklerini kestiği belirlenen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - HATAY