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Son dakika! Gece saatlerinde bölgeyi ayağa kaldıran yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Son dakika! Gece saatlerinde bölgeyi ayağa kaldıran yangın kontrol altına alındı

27.11.2021 05:01

Son dakika haberi... Gece saatlerinde bölgeyi ayağa kaldıran yangın kontrol altına alındı Kırıkkale'de gıda ürünlerinin bulunduğu soğuk hava deposunda çıkan yangın, tamamen kontrol altına alındı.

Gece saatlerinde bölgeyi ayağa kaldıran yangın kontrol altına alındı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de gıda ürünlerinin bulunduğu soğuk hava deposunda çıkan yangın, tamamen kontrol altına alındı.

Kırıkkale'de Kimeski Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan özel bir şirkete ait gıda ürünlerinin olduğu soğuk hava deposunda yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Büyük çapta maddi hasara yol açan yangın sonrası depoda soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemenin ardından netleşeceği belirtildi.

Yangını kontrol altına aldıklarını belirten itfaiye görevlisi Sami Doğan, "Büyük çaptaki yangını kontrol altına aldık. Canla başla mücadele ettik. Soğutma işlemlerimiz devam ediyor. Kırıkkale İtfaiyesi, Makine Kimya Endüstrisi itfaiyesi, Balışeyh, Çerikli ve ilçelerden geldi. Şuan araçlarımız burada" dedi.

Son dakika! Gece saatlerinde bölgeyi ayağa kaldıran yangın kontrol altına alındı
Son dakika! Gece saatlerinde bölgeyi ayağa kaldıran yangın kontrol altına alındı
Son dakika! Gece saatlerinde bölgeyi ayağa kaldıran yangın kontrol altına alındı
Son dakika! Gece saatlerinde bölgeyi ayağa kaldıran yangın kontrol altına alındı
Son dakika! Gece saatlerinde bölgeyi ayağa kaldıran yangın kontrol altına alındı
Son dakika! Gece saatlerinde bölgeyi ayağa kaldıran yangın kontrol altına alındı

Kırıkkale, 112 Acil, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Gece saatlerinde bölgeyi ayağa kaldıran yangın kontrol altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Gece saatlerinde bölgeyi ayağa kaldıran yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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