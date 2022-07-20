Gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kavşağa çıktı - Son Dakika
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Gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kavşağa çıktı

20.07.2022 00:58
Gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kavşağa çıktı

Iğdır merkez Kars Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen kazada otomobil kavşağa çıktı, yolun boş olması ise faciayı önledi.

Iğdır merkez Kars Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen kazada otomobil kavşağa çıktı, yolun boş olması ise faciayı önledi.

Kaza, gece 02.40 sıralarında Kars Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşağa çıktı. Gece geç saatler olması, kaza esnasında yolun boş olması ve otomobilin kavşakta olan elektrikli süs ağacına çarpmaması gibi sebepler faciayı önledi. Otomobilin kavşağa çıkması ile çıkan sese uyanan bir vatandaş ise kavşağa çıkan aracı cep telefonu kamerası ile görüntüledi. - IĞDIR

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Kaynak: İHA

Iğdır, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kavşağa çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kavşağa çıktı - Son Dakika
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