Elektrik kablosundan kaynaklı olduğu düşünülen yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Olay, saat 01.30 sıralarında Sinop Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. 4 katlı bir aparmanın ikinci katındaki iş yerinden dumanlar çıktığını gören çevredekiler, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı. İş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

Sakarya, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gece saatlerinde iş yerinde çıkan yangın panik oluşturdu - Son Dakika

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