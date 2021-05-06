Gece saatlerinde 'Rehine' operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Gece saatlerinde 'Rehine' operasyonu: 3 gözaltı

06.05.2021 09:39

İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Bir dairede rehin alındığını söyleyen kişi pencereye çıkarak yardım istedi. İhbarı alan polisler, özel harekat ekipleriyle birlikte içeri girdi. Hareketli dakikaların yaşandığı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Kilitli bir odada tutulan kişiyi polis ekipleri kurtardı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Dün gece saat 00.00 sıralarında Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi Fırat Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın 6'ncı katında iddiaya göre, Mevlüt U. isimli kişi ile dairede bulunan diğer kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

PENCEREYE ÇIKIP YARDIM İSTEDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine darp edildiği öne sürülen Mevlüt U., pencereye yanaşarak rehin alındığı söyledi. Mevlut U., kurtulmak için çevredeki vatandaşlara seslenerek yardım istedi. Mevlüt U.'nun imdat seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Alınan ihbar üzerine, olay yerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Hareketli gece! Cama çıkıp rehin alındığını söyleyen adamı özel harekat kurtardı

ÖZEL HAREKAT GELDİ

Polis ekipleri, dairedeki kişilere seslenerek kapıyı açmaları için uyarıda bulundu. Bunun üzerine, olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve özel harekat ekipleri, tarafından yapılan operasyonda kapı kırılarak eve girildi. Özel harekat ekipleri, dairede bulunan Cemal A., Cengiz Han A. ve Yeşim K. isimli kişileri gözaltına aldı. Kilitli odada bulunan Mevlüt U. ise polis tarafından kurtarıldı. Ekipler ayrıca, evde detaylı arama gerçekleştirdi. Gözaltına alınan kişiler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gece saatlerinde 'Rehine' operasyonu: 3 gözaltı

Özel Harekat, Esenyurt, Fırat, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gece saatlerinde 'Rehine' operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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