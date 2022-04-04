Gece sahura kalkmadan oruç tutulmaması uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Gece sahura kalkmadan oruç tutulmaması uyarısı

04.04.2022 12:39
Gece sahura kalkmadan oruç tutulmaması uyarısı

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, sahura kalkmadan oruç tutulmaması uyarısında bulundu.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, sahura kalkmadan oruç tutulmaması uyarısında bulundu.

Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, ramazanda sağlık açısından beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Sahurda yumurta, süt, fındık, ceviz, badem gibi uzun süreli tok tutan besinler tüketilmesi gerektiğini ifade eden Cerit, şu önerilerde bulundu:

"İftarda ve sahurda birdenbire ve çok fazla yemekle mideyi doldurmamak gerekir. Ani mide gerginliği hem tansiyon yükselmesine hem de insülin gibi kan şekerini dengeleyen hormonların hızlı salgılanmasına yol açar. Yavaş yemek ve iyi çiğnemek tokluk hissini artırır. Yemeklerin seçiminde çok yağlı, çok tuzlu ve aşırı tatlı besinlerden kaçınmak gerekir. Bunların yerine sindirimi kolay, mide-bağırsak sisteminde uzun süre kalabilen lif içeren sebze, meyve ve tam tahıl ürünleri tercih edilmelidir."

İftar ve sahur arasında yeteri kadar su tüketimine önem gösterilmesi gerektiğini aktaran Cerit, açıklamasında "Yetişkin bir insanın yaklaşık 2 -2.5 litre su içmesi gerektiğinden sıvı alımına çok dikkat edilmelidir. Su tüketimini engellememesi ve sıvı kaybını artırmaması açısından çay ve kahve tüketimi sınırlandırılmalı tüketilecekse bitki çayı tercih edilmelidir. Tatlı tercihlerinizi sütlü tatlı olarak yapın, ancak hemen yemek üzerine değil iftardan 1- 2 saat sonra yenilmesi daha iyi olur. Taze meyve ve sebze tüketiminizi artırın." ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR
500
Otizmli öğrenciler organik atıklardan 'sukulent' üretiyor Otizmli öğrenciler organik atıklardan 'sukulent' üretiyor

Yemek Tarifi, Kırklareli, Fındık, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gece sahura kalkmadan oruç tutulmaması uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
12:45 34 yaşındaki Çağlar Ökten ile evlenmeye hazırlanan Seda Sayan'dan nikah öncesi yüz ve gıdı rötuşu
12:28 Son Dakika: Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası!
12:28 Şahan Gökbakar'dan enflasyon açıklaması: Bakın yine tüm rakamlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu gösteriyor
12:14 Yük gemisi, Haydarpaşa'da karaya oturdu! Bölgeye ekipler sevk edildi
12:03 Batshuayi'yi herkes eleştirirken o sahip çıktı: Fener alsın çok isterim
12:03 Ekonomik kriz kitapları vurdu, sadece tek bir tür etkilenmedi!
11:59 Enflasyon açıklandı, memur ve emekli zam farkı belli oldu: İşte o oranlar!
11:52 Diyanet çalışanlarının sendikası minber dokunulmazlığı istedi!
11:46 Almanya'da Rus kökenlilere yönelik düşmanlık endişelendiriyor: Berlin'de Rus nefretine karşı eylem yapıldı
11:44 Acun Ilıcalı "Toplumun Kanaat Önderleri" araştırmasında ilk sırada yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 12:51:16. #1.12#
SON DAKİKA: Gece sahura kalkmadan oruç tutulmaması uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement