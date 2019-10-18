Son Dakika Haberleri: 'Gece Sirenleri' sergisi açıldı
Son Dakika Kültür Sanat 'Gece Sirenleri' sergisi açıldı

'Gece Sirenleri' sergisi açıldı

52 dakika önce

TÜRK edebiyatının usta ismi, yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri'nin düzyazılarından esinlen ressam Ali Kotan, 'Gece Sirenleri' adlı sergiyi açtı.

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TÜRK edebiyatının usta ismi, yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri'nin düzyazılarından esinlen ressam Ali Kotan, 'Gece Sirenleri' adlı sergiyi açtı.

Türk edebiyatının usta ve önde gelen ismi Selim İleri'nin eserleri, Türk resminin usta ressamı Ali Kotan'ın fırçasıyla, tablolara dönüştü. Ali Kotan'ın tablolarını da usta yazar Selim İleri, özel kısa metinlerle yorumladı. İki büyük sanatçının birbirlerinin eserlerinden ilham alarak üç yıl önce hazırlamaya başladığı sergi, İzmirliler ile buluştu. Proje Direktörü Fahri Özdemir tarafından çalışmaları yaklaşık 3 yıl önce başlatılan ve Ali Kotan'ın Selim İleri'nin metinlerinden, Selim İleri'nin de Ali Kotan'ın resimlerinden ilham alarak, karşılıklı etkilenmeyle yarattıkları ortak eserlerin yer aldığı 'Gece Sirenleri' adlı serginin Folkart Galeri'deki açılış kokteyline sanatseverlerden tam not aldı. Sergi, hafta içi (pazartesi hariç) 10.00- 19.00 saatleri arasında, hafta sonu ise 10.00- 18.00 arasında ziyaret edilebilecek.


Selim İleri, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:16 Kaynak: DHA
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