Son Dakika Haberleri: Gece TL'yi nöbetçi dealer savunuyor

Gece TL'yi nöbetçi dealer savunuyor

1 saat önce

Gece sığ piyasada sert oynaklıkların önüne geçmek için kamu bankaları "nöbetçi" kalıyor ve TL'yi savunuyor.

Gece TL'yi nöbetçi dealer savunuyor, System.String[]
Gece sığ piyasada sert oynaklıkların önüne geçmek için kamu bankaları "nöbetçi" kalıyor ve TL'yi savunuyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:12 

Ekonomi
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