Gece TL'yi nöbetçi dealer savunuyor
1 saat önce
Gece sığ piyasada sert oynaklıkların önüne geçmek için kamu bankaları "nöbetçi" kalıyor ve TL'yi savunuyor.
Gece sığ piyasada sert oynaklıkların önüne geçmek için kamu bankaları "nöbetçi" kalıyor ve TL'yi savunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:12
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