Gece Uykusunda Alt Değiştirme
1 saat önce
Gece uykusu sırasında bebeklerin altını hangi durumlar değiştirmemiz gerekir? Uykularını açmadan bun en kolay nasıl yapabiliriz? Videomda bu soruların cevaplarından bahsettim. Videolarımdan ve http://www.mykundak.com/ web sitemden bebeklerde uyku eğitimi konusunda detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Gece uykusu sırasında bebeklerin altını hangi durumlar değiştirmemiz gerekir? Uykularını açmadan bun en kolay nasıl yapabiliriz? Videomda bu soruların cevaplarından bahsettim. Videolarımdan ve http://www.mykundak.com/
web sitemden bebeklerde uyku eğitimi konusunda detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:57 Kaynak: Youtube
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