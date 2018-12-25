Son Dakika Haberleri: Gece Uykusunda Alt Değiştirme

Gece Uykusunda Alt Değiştirme

1 saat önce

Gece uykusu sırasında bebeklerin altını hangi durumlar değiştirmemiz gerekir? Uykularını açmadan bun en kolay nasıl yapabiliriz? Videomda bu soruların cevaplarından bahsettim. Videolarımdan ve http://www.mykundak.com/ web sitemden bebeklerde uyku eğitimi konusunda detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Gece uykusu sırasında bebeklerin altını hangi durumlar değiştirmemiz gerekir? Uykularını açmadan bun en kolay nasıl yapabiliriz? Videomda bu soruların cevaplarından bahsettim. Videolarımdan ve http://www.mykundak.com/ web sitemden bebeklerde uyku eğitimi konusunda detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:57 Kaynak: Youtube

Ekonomi, Güncel
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