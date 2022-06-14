Gece uyumak için araç çaldılar, iterek götürmek isterken yakalandılar - Son Dakika
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Gece uyumak için araç çaldılar, iterek götürmek isterken yakalandılar

14.06.2022 13:41

Gece uyumak için araç çaldılar, iterek götürmek isterken yakalandılar Antalya'da 2 kişi tarafından gece saatlerinde çalınan hafif ticari araç, çalan kişiler tarafından yakıtı bitince ittirilerek götürülmek istendi.

Gece uyumak için araç çaldılar, iterek götürmek isterken yakalandılar

ANTALYA - Antalya'da 2 kişi tarafından gece saatlerinde çalınan hafif ticari araç, çalan kişiler tarafından yakıtı bitince ittirilerek götürülmek istendi. Vatandaşların ihbarı ile araç yakalanırken şahısların aracı gece içerisinde uyumak için çaldıklarını söyledikleri öğrenildi.

Olay, Kepez İlçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2530 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokak üzerinde 48 ABV 486 plakalı Renault Kangoo marka aracı 2 kişini iteleyerek götürdüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine arayarak bildirdi. İhbarın ardından olay yerine hızla intikal eden Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri aracı ve ittirerek götürmek isteyen B.G. ve M.N. yakaladı.

Yapılan incelemede aracın gece saatlerinde Varsak Aktoprak Mahallesi'nden çalındığı öğrenildi. Şahısların yakıtı bitince aracı ittirerek götürmek istedikleri öğrenildi. Öte yandan olay yerinde ifadeleri alınan şahısların ilk beyanlarında aracı gece uyumak için aldıklarını söyledi. İki şahıs olay yerinde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Üzerinde anahtarı unutularak 2 hafta önce de çalındığı ve bulunduğu öğrenilen araç ise sahibine teslim edilmek üzere çekici ile otoparka çekildi.

Gece uyumak için araç çaldılar, iterek götürmek isterken yakalandılar
Gece uyumak için araç çaldılar, iterek götürmek isterken yakalandılar
Gece uyumak için araç çaldılar, iterek götürmek isterken yakalandılar
Gece uyumak için araç çaldılar, iterek götürmek isterken yakalandılar
Gece uyumak için araç çaldılar, iterek götürmek isterken yakalandılar
Gece uyumak için araç çaldılar, iterek götürmek isterken yakalandılar
Gece uyumak için araç çaldılar, iterek götürmek isterken yakalandılar
Gece uyumak için araç çaldılar, iterek götürmek isterken yakalandılar
Gece uyumak için araç çaldılar, iterek götürmek isterken yakalandılar
Gece uyumak için araç çaldılar, iterek götürmek isterken yakalandılar

YORUMLAR
500
Çaldıkları araç arızalanınca iterek götürmek isteyen şüpheliler yakalandı Çaldıkları araç arızalanınca iterek götürmek isteyen şüpheliler yakalandı İstanbul'dan Ankara'ya taksiyle uyuşturucu götürmek isterken yakalandı İstanbul'dan Ankara'ya taksiyle uyuşturucu götürmek isterken yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gece uyumak için araç çaldılar, iterek götürmek isterken yakalandılar - Son Dakika

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