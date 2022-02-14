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Gece vakti araç kurşunlayan şüpheliler mahkemeye sevk edildi - Son Dakika

Gece vakti araç kurşunlayan şüpheliler mahkemeye sevk edildi

14.02.2022 13:36
Gece vakti araç kurşunlayan şüpheliler mahkemeye sevk edildi

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki yaklaşık 9 ay önce silahla yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 29 yaşındaki Furkan Öztürk'ün ailesinin park halindeki otomobili kurşunlandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki yaklaşık 9 ay önce silahla yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 29 yaşındaki Furkan Öztürk'ün ailesinin park halindeki otomobili kurşunlandı. Kurşunlama olayının ardından polis ekiplerince azmettirici ve olayı gerçekleşen 2 şüpheli yakalanırken, şüpheliler sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinin 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde 15 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda Furkan Birkan Öztürk (29) evinin önünde uğradığı silahla saldırı sonucu ağır yaralandı. Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaklaşık 9 ay önce meydana gelen silahlı saldırı olayının ardından Öztürk ailesi Cuma günü gece saatlerinde tekrar silah seslerini duyunca evlerinin önüne indi. Park halindeki aracının kurşunların hedefi olduğunu fark eden Öztürk ailesi sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde sitenin üst kısmına 2 kişinin bulunduğu bir motosikletin geldiğini ve motosikletten inen bir şahsın aracını 6 el ateş ettiğini gören Öztürk ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Kask ve maske takarak araç kurşunlayan 2 şahsı yakalamak için polis ekipleri tarafından başlatılan takip sonucu olayı gerçekleştiren 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.G.Y., S.K. ve M.E.E isimli şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi. - TRABZON

Gece vakti araç kurşunlayan şüpheliler mahkemeye sevk edildi
Gece vakti araç kurşunlayan şüpheliler mahkemeye sevk edildi
Gece vakti araç kurşunlayan şüpheliler mahkemeye sevk edildi

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Ortahisar, Trabzon, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gece vakti araç kurşunlayan şüpheliler mahkemeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gece vakti araç kurşunlayan şüpheliler mahkemeye sevk edildi - Son Dakika
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