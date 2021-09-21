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Gece yanan lastikçideki tahribat gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Gece yanan lastikçideki tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

21.09.2021 20:38

Gece yanan lastikçideki tahribat gün ağarınca ortaya çıktı Sigortası olmayan işyerinin 100 bin TL zararı var Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Hatipler Yenimahalle mevkiinde bulunan bir lastikçide çıkan yangında zararın 100 bin TL dolayında olduğu bildirildi.

Gece yanan lastikçideki tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

Sigortası olmayan işyerinin 100 bin TL zararı var

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Hatipler Yenimahalle mevkiinde bulunan bir lastikçide çıkan yangında zararın 100 bin TL dolayında olduğu bildirildi.

Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Hatipler Yenimahalle mevkiinde bulunan bir lastikçi de dün akşam saatlerinde çıkan yangının verdiği zarar havanın aydınlanmasıyla gözler önüne serildi.

işyeri sahibi Mutlu Önal havanın aydınlanmasıyla birlikte çalışanları ve arkadaşlarıyla birlikte işyerinde temizlik çalışmasına başladı. İşyerinin arka kısmında bulunan atölye ve malzemeler tamamen yanıp kül olurken, yanan malzemeler işyerinden dışarı çıkarıldı. Yangınla ilgili raporun itfaiye tarafından çıkarılacağını belirten Mutlu Önal, "Benim bugüne kadar hiçbir kimse ile yaşadığım bir tartışma bile yoktur. Eğer bu kundaklamaysa buna anlam veremem. İşyerimde 100 bin TL dolayında zarar var. Maalesef işyerim sigortalı değil" dedi.

Gece yanan lastikçideki tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
Gece yanan lastikçideki tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
Gece yanan lastikçideki tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
Gece yanan lastikçideki tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

Türk Lirası, Manavgat, Antalya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gece yanan lastikçideki tahribat gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gece yanan lastikçideki tahribat gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika
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