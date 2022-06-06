Gece yarısı 10 kişinin götürdüğü çardak merak konusu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Gece yarısı 10 kişinin götürdüğü çardak merak konusu oldu

06.06.2022 11:58

Gece yarısı 10 kişinin götürdüğü çardak merak konusu oldu Ankara'nın Polatlı ilçesinde gece yarısı 10 kişinin götürdüğü çardak merak konusu oldu.

Gece yarısı 10 kişinin götürdüğü çardak merak konusu oldu

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde gece yarısı 10 kişinin götürdüğü çardak merak konusu oldu.

Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesinde Mehmet Akif Mahallesi Hilal Parkında bulunan bir çardak 10 kişi tarafından gece yarısı bir yere götürüldü. Bir vatandaş tarafından görüntülen olayda çardağı 10 kişi 'ya Allah' diyerek bir yere götürüyor. Vatandaşlar arasında çardağın nereye götürüldüğü merak konusu oldu.

YORUMLAR
500
2 otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 10 kişi yaralandı 2 otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 10 kişi yaralandı İki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı İki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gece yarısı 10 kişinin götürdüğü çardak merak konusu oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:26 Erdoğan 3600 ek gösterge çalışmasının ayrıntılarını açıklayacak! İşte yapılması beklenen zam oranı
13:06 Galatasaraylı Marcao nikah tazeledi! Doğum gününde hayalini gerçekleştirdi
12:58 Canlı yayında bir kadın tarafından yapılan itiraf, stüdyoyu buz kestirdi: Yanlışlıkla köpeğimin spermini yuttum
12:54 Uyumak için tellere tırmanan alkollü adam yüzüstü düştü! Adamın yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
12:54 Oyuncu Demet Evgar, doğuma az bir süre kala karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı
12:38 Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkan Seda Sayan, Isparta'da bando ekibi ve güllerle karşılandı
12:36 Katil kuş, köy halkına hayatı zindan etti! Özellikle sarışın kadınlara saldırıyor
12:33 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan eski oyuncusunu kadroya katmak istiyor
12:23 Pakistan'da eski Başbakan Imran Han'a suikast düzenlenecek iddiası ülkeyi karıştırdı! Destekçilerinden "tepkimiz agresif olacak" açıklaması geldi
12:04 İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 13:41:02. #1.12#
SON DAKİKA: Gece yarısı 10 kişinin götürdüğü çardak merak konusu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement