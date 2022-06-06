Gece yarısı 10 kişinin götürdüğü çardak merak konusu oldu

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde gece yarısı 10 kişinin götürdüğü çardak merak konusu oldu.

Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesinde Mehmet Akif Mahallesi Hilal Parkında bulunan bir çardak 10 kişi tarafından gece yarısı bir yere götürüldü. Bir vatandaş tarafından görüntülen olayda çardağı 10 kişi 'ya Allah' diyerek bir yere götürüyor. Vatandaşlar arasında çardağın nereye götürüldüğü merak konusu oldu.