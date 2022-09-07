Aralarındaki husumetten dolayı meydana gelen kavgada 2 kişi bir şahsı bıçakladı. Çevreden görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçaklanan kişinin ağır yaralı olarak Atatürk Üniversitesi araştırma hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili şüphelileri arama çalışması başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yakutiye, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gece yarısı gerçekleşen kavga kanlı bitti - Son Dakika

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