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Gece yarısı çıkan kavgada 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Gece yarısı çıkan kavgada 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

17.12.2021 10:50

Antalya'nın Serik ilçesinde önceki gece saat 01.30 sularında çıkan kavga feci sonuçlandı. 21 yaşındaki Volkan Yılmaz, kalbinden aldığı bıçak darbesi sebebiyle yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın vefatı, duyan herkesi yasa boğdu.

Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Atatürk caddesinde gece 01: 30 sıralarında Volkan Yılmaz ile S. A. (24) ve F. D. (23) arasında tartışma çıktı. Çıkan kavga sonrası kalbinden bıçak darbesi alan Yılmaz yere yığıldı.

MÜDAHALALERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayı fark eden vatandaşlar 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine götürülen Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Gencin öldürülmesi olayına karıştığı belirtilen S. A. ve F. D. gözaltına alındı. Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Antalya adlı tıp kurumuna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

LAF ATMA KAVGASI İDDİASI

Feci olayın detayları da ortaya çıktı. Buna göre Volkan Yılmaz, kız arkadaşıyla geçerken kafede oturan Süleyman A. (24), Fikret D. (23) ve Ahmet A. (23) iddiaya göre laf attı. Kız arkadaşını eve bıraktıktan sonra arkadaşlarını da yanına alan Volkan Yılmaz, kafeye geldi. Kafenin önünde Volkan Yılmaz ile bu 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı. Yılmaz, kavga sırasında aldığı bıçak darbesi nedeniyle öldü.

Gece yarısı çıkan kavga feci bitti! 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
Gece yarısı çıkan kavga feci bitti! 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
Gece yarısı çıkan kavga feci bitti! 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
Gece yarısı çıkan kavga feci bitti! 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
Gece yarısı çıkan kavgada 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Volkan Yılmaz, Antalya, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gece yarısı çıkan kavgada 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gece yarısı çıkan kavgada 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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