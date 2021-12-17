Gece yarısı çıkan kavgada 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Atatürk caddesinde gece 01: 30 sıralarında Volkan Yılmaz ile S. A. (24) ve F. D. (23) arasında tartışma çıktı. Çıkan kavga sonrası kalbinden bıçak darbesi alan Yılmaz yere yığıldı.

MÜDAHALALERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayı fark eden vatandaşlar 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine götürülen Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Gencin öldürülmesi olayına karıştığı belirtilen S. A. ve F. D. gözaltına alındı. Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Antalya adlı tıp kurumuna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

LAF ATMA KAVGASI İDDİASI

Feci olayın detayları da ortaya çıktı. Buna göre Volkan Yılmaz, kız arkadaşıyla geçerken kafede oturan Süleyman A. (24), Fikret D. (23) ve Ahmet A. (23) iddiaya göre laf attı. Kız arkadaşını eve bıraktıktan sonra arkadaşlarını da yanına alan Volkan Yılmaz, kafeye geldi. Kafenin önünde Volkan Yılmaz ile bu 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı. Yılmaz, kavga sırasında aldığı bıçak darbesi nedeniyle öldü.