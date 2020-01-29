Gece yarısı dükkanı kundakladılar - Son Dakika
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Gece yarısı dükkanı kundakladılar

20 dakika önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir boyahanede meydana gelen kundaklamada bir araç kullanılamaz hale geldi.

Gece yarısı dükkanı kundakladılar, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir boyahanede meydana gelen kundaklamada bir araç kullanılamaz hale geldi.


Mustafakemalpaşa Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda, dükkan camlarını kırarak içeriye giren kişi ya da kişiler, boyahanede bulunan tineri kullanarak dükkandaki aracı kundakladı. Boyanmak için dükkanda olan ve müşteriye ait olan aracı kundaklayan kişiler, sonrasında aynı şekilde boyahaneden çıkarak uzaklaştı. İhbarın ardından olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.


Aynı iş yerinde 2 Aralık 2019 tarihinde yaşanan olayda da, dükkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelmişti. Olay sonrasında iş yerinin elden geçirilerek yeniden yaptırıldığı öğrenildi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:35 Kaynak: İHA
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