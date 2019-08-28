Gece yarısı feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen feci kazada aynı araçta bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Tekirdağ istikametine seyir halinde olan 41 NU 959 plakalı otomobil Karaevli Mahallesi mevkiinde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Otomobilin şarampole yuvarlanması ile kazayı gören diğer sürücüler olayı 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Otomobilin yola savrulması ile meydana gelen feci trafik kazasında M.E. ve Ö.B. yaralandı Y.D. ise hayatını kaybetti. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri kazada yaralanan M.E. ve Ö.B.'ye ilk müdahaleleri yaparak yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kazada hayatını kaybeden Y.D. ise hastane morguna kaldırıldı. Meydana gelen kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.