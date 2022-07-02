Son dakika haberi... Gece yarısı "imdat" sesleri bekçileri harekete geçirdi... Eline demir şiş saplanan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Gece yarısı "imdat" sesleri bekçileri harekete geçirdi... Eline demir şiş saplanan çocuğu itfaiye kurtardı

02.07.2022 17:40

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gece yarısı "imdat" sesleri bekçileri harekete geçirdi.

Gece yarısı "imdat" sesleri bekçileri harekete geçirdi... Eline demir şiş saplanan çocuğu itfaiye kurtardı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da mağaralar bölgesinde oyun oynarken eline duvardaki demir şiş saplanan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde Eyyübiye ilçesindeki Kızılkoyun Nekropolünde meydana geldi. Mahalle bekçileri devriye görevini yaptığı sırada mağaralar civarında "imdat" sesi duymaları üzerine bölgeye gittiler. Bekçiler burada henüz ismi öğrenilemeyen 14 yaşındaki bir çocuğun istinaf duvarının olduğu kısımda duvardaki beton şişinin eline battığı ve çocuğun acılar içinde ağladığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ve sağlık ekipleri çocuğun eline saplanan demir şişi spiralle keserek ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Gece yarısı 'imdat' sesleri bekçileri harekete geçirdi... Eline demir şiş saplanan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Gece yarısı "imdat" sesleri bekçileri harekete geçirdi... Eline demir şiş saplanan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika
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