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Gece yarısı kanlı pusu! Müzisyene sokak ortasında kurşun yağdırdılar - Son Dakika

Gece yarısı kanlı pusu! Müzisyene sokak ortasında kurşun yağdırdılar

04.02.2022 08:08
Gece yarısı kanlı pusu! Müzisyene sokak ortasında kurşun yağdırdılar

Buca'da müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Şener Esen, silahlı saldırıya uğradı. 42 yaşındaki müzisyen vefat etti.

Gece saat 03.00 sıralarında Yiğitler Mahallesinde, müzisyenlik yaparak geçimini sağladığı belirtilen Şener Esen, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabanca açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Esen, kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Esen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Esen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Esen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, silahlı saldırı sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Gece yarısı kanlı pusu! Müzisyene sokak ortasında kurşun yağdırdılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gece yarısı kanlı pusu! Müzisyene sokak ortasında kurşun yağdırdılar - Son Dakika
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