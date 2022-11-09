Öte yandan kaza yapan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan ve cansız bedeni yol kenarında bulunan sürücüsünün araç içerisinden çıkarak yardım istemek için yol kenarına kadar geldiği burada aşırı kan kaybı nedeniyle bayıldığı ve hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Şiran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gece yarısı kaza yaptı, sabah saatlerinde ölü olarak bulundu - Son Dakika

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