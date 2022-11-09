Gece yarısı kaza yaptı, sabah saatlerinde ölü olarak bulundu - Son Dakika
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Gece yarısı kaza yaptı, sabah saatlerinde ölü olarak bulundu

09.11.2022 12:15
Gece yarısı kaza yaptı, sabah saatlerinde ölü olarak bulundu

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde gece saatlerinde otomobilinin kontrolünü kaybederek tarlaya uçan sürücü, sabah saatlerinde yol kenarında ölü olarak bulundu.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde gece saatlerinde otomobilinin kontrolünü kaybederek tarlaya uçan sürücü, sabah saatlerinde yol kenarında ölü olarak bulundu.

Kaza gece 03.00 sıralarında Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kelkit- Şiran karayolu üzerinde hareket halindeki 58 ADR 157 plakalı otomobilin sürücüsü Melih Tüysüz (22), Kelkit Köycük köyü Hanege köprüsü girişinde bulunan tabelaya çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle yol kenarında bulunan tarlaya savruldu.

Sabah 07.00 saatlerinde gelen ihbar üzerine olay yerine giden 112 acil sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. İç kanama nedeniyle öldüğü değerlendirilen Melih Tüysüz'ün cansız bedeni Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza yapan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan ve cansız bedeni yol kenarında bulunan sürücüsünün araç içerisinden çıkarak yardım istemek için yol kenarına kadar geldiği burada aşırı kan kaybı nedeniyle bayıldığı ve hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Gece yarısı kaza yaptı, sabah saatlerinde ölü olarak bulundu - Son Dakika

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