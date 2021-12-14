Gece yarısı kendi kendine boks maçı - Son Dakika

Bursa'da gece geç saatlerde madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç sokağa indi. Etrafa zarar vererek bağıran genç, mahalleyi ayağa kaldırdı.

Olay, gece saatlerinde Nalbantoğlu mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu söylenen genç sokağa indi. Etrafa zarar verip bağıran madde bağımlısı genç sokakta bulunan herkesi yataklarından kaldırdı. Rahatsız olan mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Devriye halinde olan Çarşı ve Mahalle Bekçileri sesleri duyunca sokağa intikal ettiler. Bekçiler madde bağımlısı genci sokaktan uzaklaştırdılar.

(Berktuğ Öncü - Abdullah Uğur/ İHA)