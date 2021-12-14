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Gece yarısı kendi kendine boks maçı... Bursa'da madde bağımlısı sokağa indi, mahalleyi ayağa kaldırdı - Son Dakika

Gece yarısı kendi kendine boks maçı... Bursa'da madde bağımlısı sokağa indi, mahalleyi ayağa kaldırdı

14.12.2021 19:21

- Gece yarısı kendi kendine boks maçı Bursa'da madde bağımlısı sokağa indi, mahalleyi ayağa kaldırdı Bursa'da gece geç saatlerde madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç sokağa indi.

- Gece yarısı kendi kendine boks maçı

Bursa'da madde bağımlısı sokağa indi, mahalleyi ayağa kaldırdı

BURSA - Bursa'da gece geç saatlerde madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç sokağa indi. Etrafa zarar vererek bağıran genç, mahalleyi ayağa kaldırdı.

Olay, gece saatlerinde Nalbantoğlu mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu söylenen genç sokağa indi. Etrafa zarar verip bağıran madde bağımlısı genç sokakta bulunan herkesi yataklarından kaldırdı. Rahatsız olan mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Devriye halinde olan Çarşı ve Mahalle Bekçileri sesleri duyunca sokağa intikal ettiler. Bekçiler madde bağımlısı genci sokaktan uzaklaştırdılar.

Gece yarısı kendi kendine boks maçı... Bursa'da madde bağımlısı sokağa indi, mahalleyi ayağa kaldırdı
Gece yarısı kendi kendine boks maçı... Bursa'da madde bağımlısı sokağa indi, mahalleyi ayağa kaldırdı
Gece yarısı kendi kendine boks maçı... Bursa'da madde bağımlısı sokağa indi, mahalleyi ayağa kaldırdı
Gece yarısı kendi kendine boks maçı... Bursa'da madde bağımlısı sokağa indi, mahalleyi ayağa kaldırdı

Bursa, Boks, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gece yarısı kendi kendine boks maçı... Bursa'da madde bağımlısı sokağa indi, mahalleyi ayağa kaldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gece yarısı kendi kendine boks maçı... Bursa'da madde bağımlısı sokağa indi, mahalleyi ayağa kaldırdı - Son Dakika
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