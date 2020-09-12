Gece yarısı korkutan yangın: 500 dönüm anız alev alev yandı - Son Dakika

Gece yarısı korkutan yangın: 500 dönüm anız alev alev yandı

Gece yarısı korkutan yangın: 500 dönüm anız alev alev yandı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 500 dönüm anız ile ağaçlık alan alev alev yandı.

Gece yarısı korkutan yangın: 500 dönüm anız alev alev yandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 500 dönüm anız ile ağaçlık alan alev alev yandı.

Akşam saatlerinde Çavuşköy Mahallesi kırsalındaki biçilmiş buğday ve ayçiçek tarlaları ile dere çatağında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların fark etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı.

İtfaiye ve Çavuşköylü çiftçilerin çabası sonucu kontrol altına alınan yangında 500 dönüm anız ile dere çatağındaki ağaçlık alan küle döndü.

Gece yarısı korkutan yangın: 500 dönüm anız alev alev yandı

Tekirdağ, Yangın, Ateşe, Anız, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 23:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gece yarısı korkutan yangın: 500 dönüm anız alev alev yandı - Son Dakika

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