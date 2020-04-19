Gece yarısı 'kumar' operasyonu: 18 kişiye 56 bin 700 TL ceza - Son Dakika

Kırıkkale'de kumarhaneye çevrilen bir derneğe düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 kişiye toplamda 56 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Ovacık Mahallesi'ndeki bir derneğe gece yarısı 'kumar' operasyonu düzenlendi. Kumar oynadıkları iddia edilen 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler daha sonra kimlik kontrolü ve idari para cezası uygulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında aynı odada bulunarak sosyal mesafe kuralı ve salgın tedbirlerine uymadıkları için 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplamda 56 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan 18 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 15 gün önce de aynı derneğe düzenlenen 'kumar' operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiye idari para cezası uygulanmıştı. - KIRIKKALE