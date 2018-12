Gece Yarısı Maske Takarak Patronlarına Silah Çekip, Para İsteyen İki Suriyeli'ye 9'ar Yıl Hapis

Kayseri'de yanında çalıştıkları patronlarını gece yarısı maske takarak silahla 25 bin TL'sini almak isteyen ve bu suçtan yargılanan iki Suriyeli sanığa ayrı ayrı 9 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

25 Eylül'de Kocasinan İlçesi Yazır mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım satımı yapan B.Y.; ahırda çalıştırmak üzere Suriye uyruklu İbrahim Ş. ve Ahmet A.'yı işe aldı. B.Y.'nin Kurban Bayramı'ndan sattığı hayvanlardan kazandığı 25 bin TL paradan haberdar olan Suriyeliler gece yarısı maske takarak silahla iş yerini bastı. Seslerinden maskeli kişileri tanıyan B.Y. tepki gösterince panikleyen iki Suriyeli olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan Suriye uyruklu İbrahim Ş. ve Ahmet A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar Suriye uyruklu İbrahim Ş. ve Ahmet A. ile mağdur B.Y. ve avukatları hazır bulundu. Mağdur B.Y. olay anında seslerinden ve hareketlerinden maskeli kişileri tanıdığını söyleyerek, "Silah çekip, 25 bin TL paranın yerini sordular. Benim tepkim üzerine kaçtılar. Şikayetçiyim" dedi.



Cumhuriyet savcısının mütalaasında sanıkların 'silahla yağmaya teşebbüs' suçundan cezalandırılmalarını isterken, tercüman eşliğinde savunma veren Suriye uyruklu İbrahim Ş. ve Ahmet A. beraatlarını ve tahliyelerini talep etti.



Mahkeme heyeti; yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanıklara 'silahla yağmaya teşebbüs' suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. - KAYSERİ

