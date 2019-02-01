Gece Yarısı Müstakil Eve Eyp'li Saldırı
48 dakika önce
Gece yarısı müstakil eve EYP'li saldırıADANA - Adana'da motosikletli kişi veya kişilerce bir müstakil evin bahçesine el yapımı patlayıcı atıldı.
Gece yarısı müstakil eve EYP'li saldırı
ADANA - Adana
'da motosikletli kişi veya kişilerce bir müstakil evin bahçesine el yapımı patlayıcı atıldı.
Olay, Seyhan
İlçesi Şakirpaşa Mahallesi 42177 sokak içerisinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli kişi ve kişiler müstakil evin bahçesine el yapımı patlayıcı atıp hızla olay yerinde kaçtı. Gürültü üzerine uyanan ev sahibi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polisler EYP'in parçalarını toplayarak detaylı inceleme için emniyete götürdü.
Polis olayı gerçekleştiren kişi ve kişileri arama çalışması başlattı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:36 Kaynak: İHA
Kuyumcudan Altın Çalan Genç Kadın, Yakayı Ele Verdi
Adanalı Muhtar Adayının Seçim Afişi, Büyük Yankı Uyandırdı
Alkollü Dede, Torununu Yanan Sobaya Attı
Asker Uğurlaması Felaketle Sonuçlandı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var