Gece yarısı su arızası için seferber oldular - Son Dakika

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde gece yarısı meydana gelen genel su arızasının giderilmesi için belediye ekipleri seferber oldu.

Bozbay mahallesinde bulunan ana su hattında meydana gelen arıza üzerine, belediye ekipleri ile birlikte gece saat 01.00' de hemen çalışma başlattıklarını belirten Belediye Başkanı Arif Teke, "Yaklaşık 3 saat süren arıza giderme çalışmalarını bizzat takip ettik. Belediye ekiplerimizin özverili çalışmaları ile arızayı giderip ilçemize takrar su verdik. Özverili çalışmalarından dolayı tüm belediye çalışnlarına teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA