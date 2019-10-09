Son Dakika Haberleri: Gece yarısı Suriye sınırına asker ve malzeme takviyesi
Son Dakika 3. Sayfa Gece yarısı Suriye sınırına asker ve malzeme takviyesi

Gece yarısı Suriye sınırına asker ve malzeme takviyesi

23 dakika önce

Gece yarısı Suriye sınırına asker ve malzeme takviyesiHATAY - Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gece yarısı asker ve malzeme sevk edildi.

Gece yarısı Suriye sınırına asker ve malzeme takviyesi

HATAY - Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gece yarısı asker ve malzeme sevk edildi.

Çeşitli birliklerden takviye amaçlı Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan yaklaşık 70 araçlık konvoy, gerekli ikmalleri yapmak için Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi. Konvoy, yapılan ikmalin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Suriye sınır hattına doğru yeniden yola çıktı. Askerlerin ve mühimmatın ihtiyaç duyulan sınır birliklerine konuşlandırılacağı öğrenildi.

Gece yarısı Suriye sınırına asker ve malzeme takviyesi

Türkiye, Suriye, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:41 Kaynak: İHA
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