Gece yarısına aldırış etmeden karın tadını çıkarttılar - Son Dakika
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Gece yarısına aldırış etmeden karın tadını çıkarttılar

6 saat önce

Kent genelinde dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, Anadolu yakasının merkez noktalarına bu gece yarısından itibaren yağmaya başladı.

Kent genelinde dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, Anadolu yakasının merkez noktalarına bu gece yarısından itibaren yağmaya başladı. D100 Karayolunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve küreme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekiplerinin nöbetlerine gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

Çamlıca tepesinde neşeli dakikalar yaşandı

İstanbul'un tepe noktalarından birisi olan Çamlıca tepesi, kar yağışının başlamasının hemen ardından beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu tepe, gece yarısına aldırış etmeden karın tadını çıkartman için gelen vatandaşlarla doldu. Yediden yetmişe her yaştan insanların geldiği tepede kimisi fotoğraf çekinirken kimisi karın üzerine kendisini bırakarak yuvarlandı. Gece yarısı birden bire bastıran karın tadını çıkartan gençler durumdan oldukça memnun olduklarını ifade ederek, "Biraz ıslansak da soğuk olsa da keyfini çıkartmak gerekiyor, bu hayata bir defa geliyoruz" dedi. Karın tadını çıkartan başka bir vatandaş ise, "Çok mutluyuz, kaç zamandır bu anı bekliyoruz. Bence Çamlıca'ya çıkın çıkın gelin" diyerek insanları 268 metre yükseklikte bulunan Çamlıca tepesine çağırdı.

(İHA)

Gece yarısına aldırış etmeden karın tadını çıkarttılar

İstanbul, Çamlıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:45 Kaynak: İHA
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