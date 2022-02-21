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GECE YEMEK VERMEYEN EŞİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI - Son Dakika

GECE YEMEK VERMEYEN EŞİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI

21.02.2022 16:35

IĞDIR'da, Mikail Bekirke (38), gece istediği yemeği vermeyen eşi Güneş Bekirke'yi (32), sırtından bıçakladı.

IĞDIR'da, Mikail Bekirke (38), gece istediği yemeği vermeyen eşi Güneş Bekirke'yi (32), sırtından bıçakladı. Yaralanan 6 çocuk annesi kadın hastanede tedaviye alınırken, Mikail Bekirke tutuklandı.

Olay, 19 Şubat'ta, 14 Kasım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çobanlık yapan Mikail Bekirke, saat 03.00 sıralarında uyanıp, eşi Güneş Bekirke'den yemek hazırlamasını istedi. Güneş Bekirke, "Bu saatte yemek mi olur, çocuklar uyuyor, rahatsız etmeyelim" dedi. Çıkan tartışmada Mikail Bekirke, eşini sırtından bıçakladı. Aldığı darbelerle kanlar içinde kalan Güneş Bekirke, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Güneş Bekirke, hastanede gazetecilere zaman zaman tartıştığı eşinin son olayda gece yemek isteğine olumsuz yanıt verdiği için kendisini bıçakladığını anlattı.

Bekirke şunları söyledi:

"Bıçağı 3-4 defa sırtımdan vurdu. Bıçak akciğerime geldi. 6 çocuk annesiyim perişan oldum. Kadın erkeğe emanettir. Çocuklarımın psikoloji bozuldu, onlar da benim gibi perişan oldu. Adalet yerini bulsun. Devletimizden maddi ve manevi yardımcı olmasını istiyorum. Beni bıçakladıktan sonra 'ağabeylerini ve amcalarını da öldüreceğim? dedi. Can güvenliğimiz yok."

Polis tarafından gözaltına alınan Mikail Bekirke, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GECE YEMEK VERMEYEN EŞİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI
GECE YEMEK VERMEYEN EŞİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI
GECE YEMEK VERMEYEN EŞİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI

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Kasım, Çocuk, Iğdır, Güneş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GECE YEMEK VERMEYEN EŞİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI - Son Dakika


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