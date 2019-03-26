Son Dakika Haberleri: Gece Yemek Yemeden Uyuyamayanlar Bu Haber Sizin İçin!

Gece Yemek Yemeden Uyuyamayanlar Bu Haber Sizin İçin!

55 dakika önce

Köşkeroğlu, Gece Beslenmesi konusunda önemli tavsiyelerde bulundu ve şu bilgileri verdi;

Gece Yemek Yemeden Uyuyamayanlar Bu Haber Sizin İçin!, System.String[]

Herkes sabah 7'de kahvaltı yapacak, akşam en son şu saatte yemek yiyecek diye bir kural yoktur. Bu saatler kişinin yaşam tarzına göre belirlenmelidir.

Yani birey sabah 11'de kalkıyor ise kahvaltı saati ona göre belirlenmeli, saat 03.00'da yatıyor ise akşam yemeği de ona göre belirlenmelidir.

Saat 03.00'da uyuyan biri için akşam yemeği saati 19.00 olarak belirlenirse, birey bu saatten sonra bir ara öğün yapsa da açlık hissi çekecek ve bu beslenme onun icin yeterli olmayacaktır. O yüzden böyle bir bireyin akşam yemeği saati 22.00 olarak bile belirlenebilir. Saatler kişiye göre belirlenmediğinde ve bireyin uzun süre açlık çekmesi durumunda kişinin şeker seviyesi düşecek ve sağlıksız bir durum ortaya çıkacaktır.

Bu saatler belirlenirken çok önemli belli sağlık kuralları vardır.

1- Güne daha enerjik başlamak ve şeker seviyesini dengede tutabilmek için uyandıktan 1 saat içinde kahvaltı yapılmalıdır.

2- Bireyde açlık hissinin oluşmaması ve şeker seviyesinin düşmemesi için öğünler arası 2,5 - 3 saat olarak belirlenmelidir.

3- Düşük şeker seviyesi ve açlık hissi ile uyumamak için son öğün, yatmadan 2 saat önce tüketilmelidir.

4- Uzun süreli açlık durumunda şeker seviyesi düşeceğinden ve ne kadar çok uyursa kişinin dinlenme durumunun buna bağlı olarak artmayacağından, yetişkin bir bireyin uyku saati 8 saat olarak belirlenmelidir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:16 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran'da Sel Faciası: Çok Sayıda Ölü Var A Milli Takımımız, Moldova'yı 4-0 Mağlup Etti Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları İstismar Sanığı Öğretmenin Cezası 114 Yıl Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 12:11:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gece Yemek Yemeden Uyuyamayanlar Bu Haber Sizin İçin!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]