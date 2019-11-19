Son Dakika Haberleri: Gecede açık arttırma ile aldığı formayı Cumhurbaşkanına hediye etti
Son Dakika Güncel Gecede açık arttırma ile aldığı formayı Cumhurbaşkanına hediye etti - Son Dakika

Gecede açık arttırma ile aldığı formayı Cumhurbaşkanına hediye etti

6 saat önce

Almanya'da kurulu bulunan Zonguldaklılar Derneği tarafından organize edilen gecede açık arttırmaya çıkarılan formayı satın alan Karabüklü İşadamı Abdullah Ören, formayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etti.

Gecede açık arttırma ile aldığı formayı Cumhurbaşkanına hediye etti, System.String[]

Almanya'da kurulu bulunan Zonguldaklılar Derneği tarafından organize edilen gecede açık arttırmaya çıkarılan formayı satın alan Karabüklü İşadamı Abdullah Ören, formayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etti.


Almanya'da düzenlenen gecede öğrencilere burs için Alman ekibi Schalke04'te forma giyen futbolcu Ahmed Kutucu'nun forması da açık artırmaya sunuldu. Gecede formayı satın alan Karabüklü işadamı ve UID Ekonomi Birimi Başkanı Abdullah Ören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilmek üzere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'a teslim etti. - KARABÜK

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:55 Kaynak: İHA
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