Dünden beri ormanlık alanda aranıyordu elinde cep telefonu ile bulvarda bulundu - Son Dakika

Dünden beri ormanlık alanda aranıyordu elinde cep telefonu ile bulvarda bulundu

SİVAS - Sivas'ta gelen ihbar üzerine dün akşam saatlerinden bu yana ormanlık aranda aranan genç kız günün ağarması ile elinde cep telefonu ile bulundu.

Sivas'ta dün akşam 21: 45'te 16 yaşında Esma Y. adında genç bir kız polis ekiplerine Kardaşlar Ormanı'nda kaybolduğu ihbarında bulundu. Genç kız, ormanda yolunu kaybettiğini ve çok üşüdüğünü belirterek yardım istedi. İhbar üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri ormanda arama çalışması başlattı. Genç kızsabaha kadar arandı. İlerleyen saatlerde arama çalışmalarına Jandarma güçleri de destek verdi. Telefon sinyali takip edilerek yapılan arama çalışmalarında genç kıza bir türlü ulaşılamadı.

Genç kızı arama çalışmaları sürerken 112'ye yapımı devam etmekte olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki köprüde genç bir kadının yalnız başına gezdiği, intihar edebileceği ihbarı yapıldı. Genç kız soruları yanıtsız bırakırken olay yerine gelen polis ekipleri ikna ettikleri genç kızı sağlık kontrolü için hastaneye götürdü.