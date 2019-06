Gecekondu 7. yaşını kutladı

Yıllar önce Berlin'de sürekli artan kiralara ve emlak spekülatörlerine karşı kurulan Gecekondu 7. yaşını kutladı.

Eskiden Türk Mahallesi, Küçük İstanbul gibi sıfatlarla anılan Berlin'in Kreuzberg semti, 2000'li yılların başlarında şehrin gözde bölgelerinden biri olmaya başlayınca, emlak ve konut spekülatörlerinin akınına uğradı. Farklı ülkelerden de yatırımcılar, başta Kreuzberg semti olmak üzere Berlin'den kar ve yatırım amaçlı evler, daireler, iş yerleri almaya başladı. Buna bağlı olarak sürekli artırılan kiralar, yıllardır aynı bölgede yaşayan semt sakinlerini olumsuz etkiledi. Genelde dar gelirli Türklerin ve Almanların yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg ilçesinde, zengin yatırımcıların müdahalesiyle sosyal hayat ve sosyal doku bozuldu. Artan kiraları karşılayamayanlar evlerinden çıkmaya zorlandı.



Buna karşı birleşen Türk, Alman ve diğer semt sakinleri tam 7 sene önce Kottbussertor Meydanı'nda protesto amaçlı tahtadan küçük bir baraka kurdu. Türkiye'deki gecekondulardan esinlenerek oluşturulan bu kaçak yapıya "Gecekondu - Proresthaus" yani gecekondu protesto evi denildi. Ev sahiplerine, konut spekülatörlerine ve kendilerini yalnız bıraktıklarına inandıkları siyasilere seslerini buradan duyurmaya çalışan mahalleli, izinsiz kurulan bu alanın yıkılmaması adına ilk zamanlarda her gün 24 saat, değişimli olarak nöbet tuttu. Belediyenin kalmasına müsaade etmesiyle gecekondu güçlendirildi ve sağlamlaştırıldı.



"Gecekondu" Almanya dışında da ses getirdi



Önce kısa bir süre için düşünülen Gecekondu, problemlerin çözülememesi nedeniyle bugüne kadar varlığını sürdürdü. Burada yıllar içerisinde kira artışlarına karşı toplantılar düzenlendi, kiracılar aşırı artışlara karşı bilgilendirildi, kurulan dayanışma grubuyla ihtiyacı olanlara ücretsiz hukuki yardım yapıldı. Seminerler verildi, imzalar toplandı, el ilanları dağıtıldı, okumalar gerçekleştirildi, konserler düzenlendi, protesto eylemleri, yürüyüşler organize edildi. Mahallelinin dayanışma ve direnişi Almanya dışında da ses getirdi. Farklı kıtalardan, farklı ülkelerden haberciler, Berlin'de kiracı direnişinin sembolü haline gelen "Gecekondu" hakkında sayısız haberler yaptı. Hatta "Gecekondu - Proresthaus" inisiyatifi başka ülkelerde seminer çalışmalarına da davet edildi.



"Küçük evimizi 2012 yılında 1,5 duvar olarak kurduk"



Zamanla "Kotti & Co" adını alan mahalleli inisiyatifi, Gecekondu'nun 7. kuruluş yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Baraka ev, balonlarla süslendi, müzik grupları sahne aldı. Gecekondu yararına köfte ekmek, çay, kahve satıldı. Çocuklar için oyun alanları oluşturuldu. Farklı müzik grupları sahne aldı, Türkçe, Yunanca, Almanca şarkılar okundu.



Gecekondu - Protesthaus'u kuranlardan Neriman Tuncer, yıllar önce mahalleli olarak seslerini duyurabilmek amacıyla bu küçük evi kurduklarını söyledi. Seslerini duyurabilmek için sokağa çıkmaları gerektiğine inandıklarını söyleyen Tuncer, "Küçük evimizi 2012 yılında 1,5 duvar olarak kurduk, çatımız da yoktu. Peyderpey geliştirerek bu hale getirdik. Bütün aksiyonlarımızı bu evimizde devam ettiriyoruz. Bugün artık "Kotti & Co" dediğiniz zaman yalnız Berlin ve Almanya'da değil, çok farklı ülkelerde tanınıyoruz. Amerika'dan, İngiltere'den, Japonya'dan televizyon ekipleri geldi bizle söyleşi yaptı. İsviçre'den bir grup bizi davet etti ve bu ülkede üç günlük çalışma seminerine katıldık. Onlara tecrübelerimizi aktardık" dedi.



Gecekondu'nun bir başka kurucu üyesi Zehra Ulutürk de yaptığı açıklamada, kira problemleri tamamen ortadan kalkıncaya kadar Gecekondu'nun kalacağının altını çizdi. Kira mağduriyetinin kendilerini birleştirdiğini belirten Ulutürk, "Burada beraberiz. Farklı dilimizi, inancımızı, rengimizi kapının önünde bırakıyoruz ve içeri sadece kiracı olarak giriyoruz. Günden güne sorunlar büyüyor, ev yok, sosyal konut yok; evlerimiz küçük ve evlerin küçük olması çocuklarımıza kadar yansıyor" dedi. Devlet tarafından da yalnız bırakıldıklarını iddia eden Ulutürk, devletin özel şirketlere sattığı sosyal konutları geri alması gerektiğini söyledi.



Federal Parlamento Milletvekilleri Cansel Kızıltepe (SPD), Canan Bayram (Sol Parti) ve Pascal Maiser de (Sol Parti) kutlamalara katılarak destek verdi. Maiser, doğum günü hediyesi olarak Gecekondu'ya 2 adet elektrikli kalorifer hediye etti. Gecekondu'nun fikir babalarından Ahmet Tuncer de Türkiye'deki gecekondulardan esinlenerek küçük evlerini inşa ettiklerini söyledi. 50 senedir Almanya'da yaşadığına değinen Ahmet Tuncer "Yarım asırdır aynı yerde oturan bir kişi olarak seçme ve seçilme hakkım olmasa da itiraz hakkım var. Benim kiram 2012 senesinde 2.5 ay içerisinde 350 Euro birden arttı. Bu Almanya'da görülmemiş bir şey. Nihayetinde buradaki kiracılarla birlikte ortaklaşa kararla konuyu değişik boyutlara taşıdık. Hükümeti işin içerisine soktuk, partileri işin içerisine soktuk; bugünlere kadar geldik" şeklinde konuştu.



Kiracılara destek amaçlı Gecekondu'nun kuruluş yıldönümüne katılan Sol Parti Milletvekili Pascal Maiser de İHA için yaptığı açıklamada, federal parlamentonun aşırı yükselen kiraları fazla ciddiye almadığını söyledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel önderliğindeki büyük koalisyonun da problemleri ciddiye alıp üzerine eğilmediği eleştirisini yapan Maiser, "Kiracıları koruyan yeni yasalar çıkarmalıyız. Biz bu doğrultuda çok öneri getirdik ama ne yazık ki reddedildi" dedi.



Gecekondu partisi, doğum günü pastasının kesilmesiyle, müzikler eşliğinde devam etti. Doğum günü partisine katılan, çocuk, yaşlı, genç yüzlerce Berlinli Kottbussertor Meydanı'nda tam bir panayır havası estirdi. - BERLİN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

