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Gecekonduda çıkan yangın bütün evi küle çevirdi! Dehşet anlarında bir kişi yaralandı - Son Dakika

Gecekonduda çıkan yangın bütün evi küle çevirdi! Dehşet anlarında bir kişi yaralandı

07.08.2021 11:41

Sarıyer'de bir gecekonduda çıkan yangın kısa süre içinde büyüyerek evin tamamını kapladı. Yangını fark eden mahalleliler durumu itfaiye ekiplerine haber verirken, olay yerine gelen ekipler yangın esnasında içeride bulunan Eric Kaşadriyan'ı dışarı çıkardı. Ayağından yaralanan Kaşadriyan'a ilk müdahale gerçekleştirilirdi. Yangın nedeniyle mahallelinin yaşadığı korku dolu anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine Maden Mahallesi Acı Çeşme Sokak üzerine bulunan bir gecekonduda çıktı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangının çıktığını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri gecekonduya müdahale etti.

Gecekonduda çıkan yangın kısa sürede etrafı sardı, bir kişi yaralandı! Korku dolu anlar kamerada

MAHALLELİ KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Yangının ne sebepten dolayı çıktığını öğrenmek isteyen vatandaşlar gecekondunun etrafında toplandı. Korku içinde kalan mahalle sakinleri, gecekonduda yaşayan ev sakininin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yangının çıktığı evin etrafındaki mahalle sakinlerini önlem amacıyla tahliye etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

YARALANAN EV SAHİBİNE MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın esnasında yaralanan ev sakinine sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Gecekonduda ikamet eden Eric Kaşadriyan itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Sağlık ekipleri, ayağından yaralanan Kaşadriyan'a ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Gecekonduda çıkan yangın bütün evi küle çevirdi! Dehşet anlarında bir kişi yaralandı
Gecekonduda çıkan yangın bütün evi küle çevirdi! Dehşet anlarında bir kişi yaralandı

İstanbul, Sarıyer, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gecekonduda çıkan yangın bütün evi küle çevirdi! Dehşet anlarında bir kişi yaralandı - Son Dakika


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