Gecekonduda çıkan yangın bütün evi küle çevirdi! Dehşet anlarında bir kişi yaralandı - Son Dakika

İstanbul'un Sarıyer ilçesine Maden Mahallesi Acı Çeşme Sokak üzerine bulunan bir gecekonduda çıktı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangının çıktığını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri gecekonduya müdahale etti.

MAHALLELİ KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Yangının ne sebepten dolayı çıktığını öğrenmek isteyen vatandaşlar gecekondunun etrafında toplandı. Korku içinde kalan mahalle sakinleri, gecekonduda yaşayan ev sakininin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yangının çıktığı evin etrafındaki mahalle sakinlerini önlem amacıyla tahliye etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

YARALANAN EV SAHİBİNE MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın esnasında yaralanan ev sakinine sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Gecekonduda ikamet eden Eric Kaşadriyan itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Sağlık ekipleri, ayağından yaralanan Kaşadriyan'a ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.