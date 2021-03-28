Gecekonduda çıkan yangın geceyi aydınlattı - Son Dakika

Gecekonduda çıkan yangın geceyi aydınlattı

28.03.2021 01:25

Gecekonduda çıkan yangın geceyi aydınlattı -Kağıthane'deki gecekonduda çıkan yangın yanındaki binaya da sıçradı Kağıthane'de boş bir gecekonduda çıkan yangın geceyi aydınlattı.

Gecekonduda çıkan yangın geceyi aydınlattı

- Kağıthane'deki gecekonduda çıkan yangın yanındaki binaya da sıçradı

İSTANBUL - Kağıthane'de boş bir gecekonduda çıkan yangın geceyi aydınlattı. Çevredeki vatandaşların iddiasına göre tinerciler tarafından çıkarılan yangın kısa süre içinde büyüyerek yan tarafta bulunan binaya da sirayet etti. Alevlerin binayı sarması da vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın saat 23.30'da Kağıthane İlçesi Harmantepe Mahallesi Aslan Sokakta bulunan boş bir gecekonduda çıktı. İddiaya göre tinerciler tarafından yakılan ateş gecekonduyu etkisi altına aldı. Kısa süre içinde yükselen alevler yan tarafta bulunan binaya da sirayet etti.

Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına kısa süre içinde müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıktığı gecekondu ise küle döndü. Sirayetin olduğu binada ise zarar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekiplerinden alınan bilgiye göre yangında yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Gecekonduda çıkan yangın geceyi aydınlattı
Gecekonduda çıkan yangın geceyi aydınlattı
Gecekonduda çıkan yangın geceyi aydınlattı
Gecekonduda çıkan yangın geceyi aydınlattı
Gecekonduda çıkan yangın geceyi aydınlattı

Kağıthane, İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gecekonduda çıkan yangın geceyi aydınlattı - Son Dakika


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