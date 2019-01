Gecekonduda Tüp Patladı, Ev Sakinleri Can Havliyle Kendini Sokağa Attı

Gecekonduda tüp patladı, ev sakinleri can havliyle kendini sokağa attıANKARA - Ankara'da Afgan uyruklu vatandaşların yaşadığı gecekonduda, alev alan tüp patladı.

Gecekonduda tüp patladı, ev sakinleri can havliyle kendini sokağa attı



ANKARA - Ankara'da Afgan uyruklu vatandaşların yaşadığı gecekonduda, alev alan tüp patladı. Olayda yaralanan olmazken, hiçbir eşyalarını almadan can havliyle kendilerini sokağa atan vatandaşlara mahalleli yardım etti. Ayakkabıları yangında kullanılamaz hale gelen vatandaşlara, mahalleli ayakkabı ve çorap verdi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Altındağ ilçesindeki Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güzelkız Sokak'taki 2 katlı gecekondunun üst katında oturan Afgan uyruklu 6 vatandaş, yemek yapmak için mutfağa geçti. Bu sırada tüpün alev aldığını fark eden ev sakinleri, ayakkabılarını dahi giymeden can havliyle kendilerini dışarıya attı. Alev alan tüp, kısa bir süre sonra patlarken durum itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olmadı.

Mahalleli evi yanan vatandaşlara yardım etti

Yanlarına hiçbir eşyalarını almadan dışarıya çıkan ev sakinleri, ayakkabı, cüzdan, telefon ve pasaport gibi eşyalarını almak için eve girmek istedi. İtfaiye erlerinin kontrolünde içeriye giren bir kişi, ayakkabılarını alarak dışarıya çıktı. Ayakkabıların tamamının yandığını ve ıslandığını gören ev sakinleri, ayakkabılarını atmak zorunda kaldı. Mahalle sakini bir vatandaş, ayakları ıslanan ev sakinlerine ayakkabı ve çorap verdi.

Gecekondunun alt katında yaşayan Yusuf Çekiç, "Biz, altta oturuyorduk, Afganlar kapıyı çalınca 'Ne oluyor?' dedim. Bana, tüp alev alıyor, dediler. O arada tüp patladı ve alev büyüdü. Hepsi dışarıya kaçtılar" ifadelerini kullandı.

"Elimizde hiç bir şeyimiz kalmadı"

Ev sakini Veli Muhammed, tüpün yandığını görmeleri üzerine korku içinde dışarıya çıktıklarını söyledi. Olay anında evde 6 kişinin bulunduğunu belirten Muhammed, alev alan tüpün patladığını kaydetti. Hiçbir eşyalarını yanlarına almadan dışarıya çıktıklarını anlatan Muhammed, "Elimizde hiçbir şeyimiz kalmadı. Pasaportumuz, paramız, telefonumuz, ayakkabımız, her şeyimiz içeride kaldı" diye konuştu.

Bir başka ev sakini Niyaz Muhammed ise şu an paralarının olmadığını, nereye gideceklerini bilmediklerini söyledi. Muhammed, "Şu an dışarıda kaldık. Allah büyük." dedi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

AK Parti Edirne İlçe Belediye Başkanı Adayları Belli Oldu

Acil Servise Gelen Hasta Yakını, İstediği Olmayınca Doktoru Dövdü, Hemşireyi Taciz Etti

İzmir'de Heyelanla Birlikte Köprü Çöktü, İşçiler Mahsur Kaldı

Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Makamında Hayatını Kaybetti