Son Dakika Haberleri: Gecekondudaki Patlamada Ölümden Döndüler

Gecekondudaki Patlamada Ölümden Döndüler

1 saat önce

Gecekondudaki patlamada ölümden döndülerİSTANBUL - Beyoğlu'nda bir gecekonduda gaz kaçağı olduğunu fark etmeyen ev sahibi, evdeki ışıkları açınca patlama meydana geldi.

Gecekondudaki patlamada ölümden döndüler

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir gecekonduda gaz kaçağı olduğunu fark etmeyen ev sahibi, evdeki ışıkları açınca patlama meydana geldi. Patlama sonucu yaralanan vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin gecekonduda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Olay, sabah saat 9: 30 sularında, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi, Özgül Sokak'ta bulunan tek katlı bir gecekonduda gerçekleşti. Evde gaz kaçağı olduğunu fark etmeyen Ali Kaya'nın mutfağa giderek ışıkları açması ile birlikte patlama oldu. Patlamanın etkisiyle gecekondudan dumanlar çıkmaya başlayınca ev sahibi Kaya ve oğlu kendilerini dışarı atarlarken, ölümden kıl payı kurtuldular. Patlamanın sonrasında yangın çıkan gecekondu için olay yerine itfaiye ekipleri geldi.
Neye uğradığını şaşıran ev sahibi Kaya, bacaklarından yaralanarak olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin gecekonduda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:11 Kaynak: İHA

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