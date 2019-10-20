Gecekondudan ringe uzanan başarı hikayesi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ailesiyle gecekonduda yaşayan ve 3 yıl önce başladığı kick boksta bu sene Avrupa ikinciliğine ulaşan 18 yaşındaki Elif Tarayan, dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Elif Tarayan'ın mantarcılıkla uğraşan babasının işleri kötü gidince hayatları tamamen değişti. Yaşamını ailesiyle gecekonduda sürdüren Elif Tarayan, kötü günleri geride bırakmak ve ailesine umut olmak için kick boksla ilgilenmeye başladı.

Azimli çalışması ve disipliniyle her geçen gün kendisini daha çok geliştiren Elif Tarayan, 23 Ağustos-1 Eylül'de Macaristan'ın Gyor kentinde yapılan WAKO Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda "light contact" kategorisinde ikincilik elde etti.

Başarısıyla ailesini gururlandıran milli sporcu, hedefini dünya şampiyonluğu olarak belirledi.

"Hayata en baştan başlamaya çalışıyoruz"

Elif Tarayan, AA muhabirine, kick boksa ilgisinin çocukluğunda başladığını belirtti.

Küçük yaşlardan itibaren babasıyla kick boks maçlarını ilgiyle izlediğini anlatan genç sporcu, 15 yaşında bir arkadaşının tavsiyesi üzerine ve yaşadıkları zor durumda kendilerine moral olması için bu spora başladığını dile getirdi.

İlk katıldığı bölgesel yarışmada ikinci, Antalya'da düzenlenen bir turnuvada ise üçüncü olduğunu belirten Elif Tarayan, "İlk kez geçen yıl milli takıma seçildim. Avrupa ikinciliği bizi mutlu etti. Bu süreçte ailem ve antrenörüm Şükrü Haksız en büyük destekçim oldu. Bundan sonraki en büyük hedefim, büyükler kategorisinde, K1'de dünya şampiyonu olmak. Ailece hayata en baştan başlamaya çalışıyoruz. Babam işsiz, engelli bir kardeşim var. Kardeşimin daha iyi şartlarda eğitim görmesini ve tedavi olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Elif Tarayan, çalışmalarına aralıksız devam ederek başarılarına başarı katmak istediğini sözlerine ekledi.