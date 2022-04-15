Gecekonduların üzerine uçan tırın kaldırılması çalışmaları sırada halat koptu - Son Dakika
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Gecekonduların üzerine uçan tırın kaldırılması çalışmaları sırada halat koptu

15.04.2022 12:02
Gecekonduların üzerine uçan tırın kaldırılması çalışmaları sırada halat koptu

Sarıyer'de yokuş aşağı inerken gecekonduların üzerine uçan tonlarca ağırlıktaki tırı kaldırma çalışmaları sırasında halat koptu.

Sarıyer'de yokuş aşağı inerken gecekonduların üzerine uçan tonlarca ağırlıktaki tırı kaldırma çalışmaları sırasında halat koptu. Çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

Sarıyer'de yokuş aşağı inerken gecekonduların üzerine uçan tonlarca ağırlıktaki tırı kaldırmak için çalışma başlatılmıştı. Tırın önce dorsesi kaldırılmıştı. Ardından şoför kabinine ulaşılmak için çalışmalara devam edildi. Gecekonduların üzerindeki demirlerin çıkarıldığı sırada vince bağlı halat koptu. Çalışmalara kısa bir aranın ardından devam edildi.

Tır sürücü olay yerine geldi

Hastanedeki tedavisi tamamlanan tır sürücüsü Remzi Bingöl ise kafası sargılı şekilde olay yerine geldi. Kazanın meydana geldiği bölgeye bakan Bingöl arkadaşlarıyla birlikte oradan ayrıldı. - İSTANBUL

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Sarıyer'de gecekondu üzerine TIR devrildi: Yaralılar var Sarıyer'de gecekondu üzerine TIR devrildi: Yaralılar var Sarıyer'de gecekonduların üzerine uçan tır kaldırılmaya başlandı Sarıyer'de gecekonduların üzerine uçan tır kaldırılmaya başlandı

Sarıyer, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gecekonduların üzerine uçan tırın kaldırılması çalışmaları sırada halat koptu - Son Dakika


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