Gecekonduların üzerine uçan tırın kaldırılması çalışmaları sırada halat koptu - Son Dakika
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Gecekonduların üzerine uçan tırın kaldırılması çalışmaları sırada halat koptu

15.04.2022 19:16

Gecekonduların üzerine uçan tırın kaldırılması çalışmaları sırada halat koptu Başı sargılı halde olay yerine gelen tır sürücüsü kaza yaptığı bölgeye baktı Sarıyer'de yokuş aşağı inerken gecekonduların üzerine uçan tonlarca ağırlıktaki tırı kaldırma çalışmaları sırasında halat koptu.

Gecekonduların üzerine uçan tırın kaldırılması çalışmaları sırada halat koptu

Başı sargılı halde olay yerine gelen tır sürücüsü kaza yaptığı bölgeye baktı

İSTANBUL - Sarıyer'de yokuş aşağı inerken gecekonduların üzerine uçan tonlarca ağırlıktaki tırı kaldırma çalışmaları sırasında halat koptu. Çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

Sarıyer'de yokuş aşağı inerken gecekonduların üzerine uçan tonlarca ağırlıktaki tırı kaldırmak için çalışma başlatılmıştı. Tırın önce dorsesi kaldırılmıştı. Ardından şoför kabinine ulaşılmak için çalışmalara devam edildi. Gecekonduların üzerindeki demirlerin çıkarıldığı sırada vince bağlı halat koptu. Çalışmalara kısa bir aranın ardından devam edildi.

Tır sürücü olay yerine geldi

Hastanedeki tedavisi tamamlanan tır sürücüsü Remzi Bingöl ise kafası sargılı şekilde olay yerine geldi. Kazanın meydana geldiği bölgeye bakan Bingöl arkadaşlarıyla birlikte oradan ayrıldı.

Gecekonduların üzerine uçan tırın kaldırılması çalışmaları sırada halat koptu
Gecekonduların üzerine uçan tırın kaldırılması çalışmaları sırada halat koptu
Gecekonduların üzerine uçan tırın kaldırılması çalışmaları sırada halat koptu

YORUMLAR
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Sarıyer, Bingöl, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gecekonduların üzerine uçan tırın kaldırılması çalışmaları sırada halat koptu - Son Dakika


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