Gecekondunun çatısında yangın çıktı, 3 kişi mahsur kaldı - Son Dakika
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Gecekondunun çatısında yangın çıktı, 3 kişi mahsur kaldı

6 saat önce

Üsküdar'da bir gecekondunun çatısında çıkan yangın yan binaya sıçradı.

Gecekondunun çatısında yangın çıktı, 3 kişi mahsur kaldı, System.String[]

Üsküdar'da bir gecekondunun çatısında çıkan yangın yan binaya sıçradı. Binada mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri kurtarırken, yangın mahallenin de desteğiyle itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, saat 23.00 sıralarında Üsküdar ilçesi, Yavuztürk Mahallesi'nde bulunan Burçak Sokak'taki bir gecekondunun çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan çatı yangını boş gecekonduyu ve bitişikteki 4 katlı binayı sardı. Dumanı fark eden vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine Çengelköy ve Üsküdar itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, diğer taraftan evde mahsur kalan 3 vatandaşı kurtarmak için seferber oldu. Bahçe hortumuyla alevlere müdahale eden mahalleli, itfaiye ekiplerine yardım ederken bir yandan da dumandan etkilenen komşularına su vererek sakinleştirmeye çalıştı.


İtfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtardı


Mahsur kalan 3 kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri, yoğun dumandan etkilenen vatandaşları sağlık ekiplerine teslim etti. İlk olarak olay yerindeki ambulansta müdahale edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Boş gecekondunun çatısında çıkan yangına tanık olan Nurettin Cihan, "Bizim çok bir bilgimiz yok, burada çatıda bir yangın çıkmış. Komşularımıza yardım amacıyla geldik. Gecekonduda yangın çıkıyor, yan binaya dumanı geliyor. İki kişi vardı yaşlı, amcayla teyze onları aldık, ambulansa verdik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İtfaiye, Üsküdar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:08 Kaynak: İHA
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