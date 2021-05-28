Gecekondunun tavanı çöktü, anne ile 4 çocuğu ölümden döndü - Son Dakika

ANTALYA'da, gecekondunun tavanı sabah büyük gürültüyle çökerken, Gülsüm Öner ile 4 çocuğu yaralanmadı. Tavan çökmeden önce gürültüye uyanıp, çocuklarını da kaldırdıktan sonra hemen dışarı çıktıklarını anlatan Öner, "Şansımız varmış, üzerimize çökmedi" dedi.

Olay, saat 06.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi 6100 Sokak'ta meydana geldi. Yaşadıkları gecekondunun tavanından gelen sese uyanan Gülsüm Öner, çocukları Ece (10), Seda (17), Sibel (18) ve Sevda'yı (19) uyandırıp, hemen dışarı çıkardı. Bu sırada tavan, büyük gürültüyle çöktü. Gecekondu kullanılamaz hale gelirken, Öner ailesi yaralanmadı. Kiracı olarak kaldıkları yerin çökme sonrası tahta ve odun parçalarıyla dolduğunu belirten Gülsüm Öner, "Ben ve çocuklar hep birlikte odada uyuyorduk. Bir anda gözümü açtığımda deprem oluyor sandım. Tavanın çökeceğini anlayınca hızla çocukları uyandırıp, dışarı çıkmalarını sağladım. Çıktığımız anda tavan büyük gürültüyle çöktü. Şansımız varmış, üzerimize çökmedi" diye konuştu. Olayı gözyaşlarıyla anlatan Ece Öner ise ölümden döndüklerini belirterek, "Sesler gelmeye başlayınca annem bizi uyandırdı. Hemen koşarak, dışarı çıktık. Şansımız varmış, kurtulduk" dedi.