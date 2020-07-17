Gecekonduya giren yılan korkuttu - Son Dakika

Olay, öğle saatlerinde, Kepez ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Çocukların oynarken kapısını açık bıraktığı gecekonduya, 1,5 metre uzunluğunda yılan girdi. Salondaki yılanı gören adı açıklanmayan ev sahibi, durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, yılanı çıkarmak için büyük çaba harcadı. Ancak yılan duvar içinde kullanılmayan boruya girip, gözden kayboldu.

ANTALYA'da, gecekonduya giren 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanmak istenirken kullanılmayan bir boruya girerek, kaçtı.

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