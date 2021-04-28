Kağıthane'de gecekonduya kumar baskını - Son Dakika

Kağıthane'de gecekonduya kumar baskını
28.04.2021 10:52
Kağıthane'de gecekonduya kumar baskını Kağıthane'de bir gecekonduya yapılan kumar baskınında korona virüs tedbirlerine uymayan 8 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı.
Kağıthane'de gecekonduya kumar baskını
İSTANBUL - Kağıthane'de bir gecekonduya yapılan kumar baskınında korona virüs tedbirlerine uymayan 8 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir gecekonduda kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adrese baskın yaptı. Basın yapılan gecekonduda 3 kişi kumar masasında oyun oynarken yakalandı. Salonda oturan 5 kişinin ise maske mesafe kurallarına uymadıkları tespit edildi. İçerde bulunan 8 şahıs hakkında idari yaptırım uygulandı.
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