Kağıthane'de gecekonduya kumar baskını - Son Dakika

Kağıthane'de gecekonduya kumar baskını

İSTANBUL - Kağıthane'de bir gecekonduya yapılan kumar baskınında korona virüs tedbirlerine uymayan 8 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir gecekonduda kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adrese baskın yaptı. Basın yapılan gecekonduda 3 kişi kumar masasında oyun oynarken yakalandı. Salonda oturan 5 kişinin ise maske mesafe kurallarına uymadıkları tespit edildi. İçerde bulunan 8 şahıs hakkında idari yaptırım uygulandı.