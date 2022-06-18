Geceleri davul sesleri geliyor diye herkes kaçtı, o 21 yıldır 'cinli' denilen köyde tek yaşıyor - Son Dakika
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Geceleri davul sesleri geliyor diye herkes kaçtı, o 21 yıldır 'cinli' denilen köyde tek yaşıyor

18.06.2022 17:46
Geceleri davul sesleri geliyor diye herkes kaçtı, o 21 yıldır 'cinli' denilen köyde tek yaşıyor

Türkiye'nin en korkutucu köyleri arasında yer alan ve 21 yıl önce terk edilen Aydın'ın Söke ilçesindeki Kızıldağlar köyünde yaşayan 73 yaşındaki Hulusi Gün'ün anlattıkları ürkütüyor. Gün, köyde geceleri davul seslerinin duyulmasının ardından herkesin kaçtığını ancak kendisinin evini terk etmediğini ve korkutan olaylar yaşasa bile terk etmeyeceğini söylüyor.

Türkiye'de ismi duyulunca insanların irkildiği birçok yer var. Bu yerlerden biri de Aydın'ın Söke ilçesindeki Kızıldağlar köyü. Tam 21 yıl önce köyde cin olduğu iddiası nedeniyle tüm köy sakinleri başka yere taşındı. İddialara göre köyde gece vaktinde düğün olmamasına rağmen davul sesleri duyuluyordu, bu sesleri çıkaranların ise cinler olduğuna inanılıyordu.

HERKES GİTTİ AMA O GİTMEDİ

Kızıldağlar köyünde tek kalan kişi ise şu anda 73 yaşında olan Hulusi Gün adlı vatandaş oldu. Baras Akçakaya köyünde doğan ancak daha sonra Kızıldağlar'a göç eden ve çobanlık yapan Gün, köyde elektrik olmaması nedeniyle de el gücüyle çiftçilik yapıyor. Ayrıca köyde su olmadığından kendi suyunu bidon bidon başka bir bölgeden taşıyor. Gün, yine de ölene kadar köyünde kalmakta kararlı.

NASIL YAŞADIĞI MERAK EDİLİYOR

Hulusi Gün'ün ilginç yaşamı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle Gün'e ait kısa bir belgesel zaman zaman gündem oluyor. Geçtiğimiz dönemlerde Hayalhanem adlı kanala konuşan Gün, yaşadığı hayatı özetledi.

"BEN ASLA KORKMAM"

Gün, o belgeselde köydeki yaşamına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Ben korkmam. Çocukluğumdan beri dağda koyun güderim. Biz çocuktuk o zaman, semerin kudurduğunu söylediler, adamın üstüne geliyormuş. Adamın gözleri de korkunçtu, öyle korkutuyorlardı bizi.

"DAVUL SESİ DUYANLAR VARDI"

Geceleri davul sesleri geliyor diyorlar, ben daha öyle bir şey yaşamadım. Yaşayanlar var. Bu cinlerin, şeytanların bulunduğu bir semt varmış, o semtte gecenin yarısında davul zurna çalarmış, oynarlarmış. Sesler duyulurmuş, kendilerini göstermezlermiş. Sadece ses gelirmiş.

"BURAYI TERK ETME NİYETİM YOK"

Burada elektrik yok, su yok. Rezil oluyorum. Ama davul seslerini duysam ben bu köyü yine de terk etmem. Valla yanlarına giderim. Korkmam. Ben yalnız yaşamaktan hiç aciz değilim. 21 yıldan bu yana yalnız yaşıyorum burada. Allah ömür verdikçe de yaşayacağım."

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Aydın, Söke, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Geceleri davul sesleri geliyor diye herkes kaçtı, o 21 yıldır 'cinli' denilen köyde tek yaşıyor - Son Dakika


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